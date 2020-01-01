Guardian: Борис Джонсон заявил, что обязан врачам жизнью
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, признался, что обязан медикам жизнью. Об этом, в субботу, 11 апреля, пишет газета The Guardian.
“Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить их. Я обязан им своей жизнью", - приводит издание слова Джонсона.
COVID-19 у 55-летнего главы правительства Британии обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.
Тогда же премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня.
В четверг вечером Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц.
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