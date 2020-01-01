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Гейтс спрогнозировал следующую пандемию

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Билл Гейтс опасается, что нынешняя пандемия углубит социальное расслоение, так как переход на дистанционное образование ухудшит доступ к знаниям для детей из малоимущих семей.
Билл Гейтс предупреждает о новых вспышках инфекций
Билл Гейтс предупреждает о новых вспышках инфекций

Сооснователь Microsoft 67-летний Билл Гейтс уверен, что нынешняя пандемия - не уникальное событие в истории человечества, подобные кризисы будут происходить и дальше с периодичностью примерно в 20 лет. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Гейтса, коронавирус является платой за слишком размытые границы и глобальную мобильность.

“Если бы мировые лидеры и законодатели оказались должным образом подготовлены к ситуации, расходы на предотвращение кризиса могли бы быть ниже на многие триллионы долларов. В будущем правительства должны держать наготове диагностические инструменты, обширные библиотеки антивирусов и системы раннего оповещения”, - заявил Гейтс. 

По мнению миллиардера, США вернутся к нормальной жизни не ранее 2021. А полностью отказаться от карантинных мер можно будет лишь после проведения массовой вакцинации/

В то же время, Билл Гейтс прогнозирует из-за пандемии неминуемое расслоение общества.

“Некоторые школы и вузы смогут перейти на дистанционное обучение, но далеко не у всех учащихся - особенно из малоимущих семей - есть подходящие для занятий устройства и интернет. Это еще больше усилит социальное расслоение”, - считает Гейтс.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс призвал к “последовательному общенациональному подходу к карантину” для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. 

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Теги: вирусы, Билл Гейтс, инфекция, прогноз, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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