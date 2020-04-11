В Китае рассказали сколько стоит лечение одного больного коронавирусом

Медицинская страховка покроет 66,6% расходов, связанных с лечением заболевших коронавирусом в КНР.

Лечение одного больного коронавирусом в КНР оценивают в три тысячи долларов

Лечение одного пациента с коронавирусом в Китае оценивают примерно в три тысячи долларов, заявил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

В то же время, по словам Сяньцзюнь, лечение одного тяжелобольного пациента с COVID-19 в среднем обходится в 21 тысячу долларов. В ряде случаев расходы достигают сотни тысяч долларов.

В общей же сложности на обследование и лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на инфицирование во всех регионах Китая, уже потратили около 211 миллионов долларов, 66,6% общей суммы больницам компенсируют страховые компании.

“В указанную сумму входят счета на медуслуги только 51 983 пациентов с подтверждённым диагнозом, лечившихся в китайских больницах”, - уточнил Сяньцзюнь.

По его словам, это ещё не окончательные расчёты, так как подсчитаны не все счета вылечившихся пациентов. Кроме того, до сих пор много людей проходят лечение, и среди них достаточно тяжелобольных.

Ранее китайские ученые заявили о новых симптомах, испытуемых зараженными коронавирусом.

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