COVID в мире: заражены почти 1, 8 млн человек

Больше всего случае коронавирусной инфекции по-прежнему зафиксировано в США, Италии и Испании.

Больше всего заражений в США kp.ua

Число инфицированных COVID-19 в мире по состоянию на утро 12 апреля состявляет 1 777 517 человек, о чем свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США (почти 530 тыс.), Испании (163 тыс.) и Италии (152 тыс.).

В то же время во всем мире в связи с пандемией умерли уже 108 862 людей. Более 20 тыс. скончались в США, 19 468 - в Италии, 16 606 - в Испании.

От COVID-19 уже излечились 404 236 людей. Больше всего в Китае - 77 877, Испании - 59 109, Германии - 57 400.

Также Корреспондент писал, что коронавирус в Европе еще не достиг своего пика.

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