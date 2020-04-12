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Варфоломей призвал христиан сидеть дома на Пасху

Комментариев: 3
Вселенский Патриарх призвал всех христиан придерживаться ограничений и оставаться дома на пасхальные праздники.
Патриарх просит верующих оставаться дома
Патриарх просит верующих оставаться дома
 
Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей призвал всех христиан оставаться праздновать Пасху дома из-за пандемии коронавируса, так как и церкви будут закрыты, пишет Укринформ.
 
"Пандемия нового коронавируас изменила нашу повседневную жизнь и нашу церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верующих... Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса; но мы отсутствуют в "родительском доме"... Тем не менее, мы обязаны были принять это трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения", - сказал Вселенский Патриарх.
 
Он отметил, что это решение не является решением против верующих.
 
"Мы должны признать и принять, что эти меры не влияют на нашу веру... Эти временные ограничительные меры не являются решениями против Церкви", - сказал он.
 
Патриарх утверждает, что пандемия является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей.
 
"Это время быстро пройдет; пандемия ослабнет; благодатью Божьей заживут раны. Я молюсь, чтобы мы все вышли из этого кризиса, осознав глубину всех вещей и пережив "позитивную трансформацию", поняв силу общения с Богом, который является "жизнью и светом", и осознав ценность божественных даров здоровье и жизнь, жертвоприношений и отказа от индивидуальных прав ради любви", - сказал Варфоломей.
 
Накануне глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома на Пасху.
 

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Теги: Пасха, патриарх, церкви
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Бим_Бом    12.04.2020, 08:51
Оценка:  +11
Бим_Бом
А кгбшный Гундяй против)))
Бим_Бом    12.04.2020, 08:51
Оценка:  +11
Бим_Бом
А кгбшный Гундяй против)))
Бим_Бом    12.04.2020, 08:51
Оценка:  +11
Бим_Бом
А кгбшный Гундяй против)))
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