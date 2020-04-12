США бьют рекорды по смертности от коронавируса

За один день зарегистрировано 2000 смертей.

В настоящее время Соединенные Штаты обогнали Италию по показателю смертности от коронавируса в мире.

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Последние данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, показывают, что более 20 000 человек в США уже умерли.

США также стали первой страной, в которой за один день было зарегистрировано более 2000 смертей от вирусов, сообщает Би-Би-Си.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в субботу число погибших в штате стабилизировалось. За 24 часа было зафиксировано 783 новых смертей.

“Это не исторический максимум, и вы можете видеть, что число несколько стабилизируется, но оно стабилизируется с ужасающей скоростью“, - сказал Куомо. “Это просто невероятные цифры, изображающие невероятные потери и боль“.

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Штат Нью-Йорк стал эпицентром вспышки в США, зафиксировав более 180 тысяч из почти 530 тысяч случаев заболевания в стране.

По данным Университета Джона Хопкинса, в начале воскресенья Италия сообщила о 19 468 случаях смерти от коронавируса, а в США - 20 608.

В настоящее время в США зарегистрировано не менее 529 951 случая Covid-19.

Д-р Энтони Фаучи, глава отдела инфекционных заболеваний США, заявил, что страна “начинает видеть выравнивание и снижение“ случаев и смертей, но говорит, что усилия по смягчению, такие как социальное дистанцирование, пока не должны быть отменены.

Федеральные рекомендации по социальному дистанцированию, выпущенные президентом Дональдом Трампом, в настоящее время действуют до 30 апреля.

Президент столкнулся с двойным давлением после вспышки: по крайней мере 16 миллионов рабочих мест были потеряны в последние недели, поскольку карантинные ограничения наносят ущерб экономике страны.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID в мире: заражены почти 1, 8 млн человек.