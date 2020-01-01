Католическая Пасха в Ватикане онлайн
Впервые христиане западного обряда встречают пасхальные праздники в самоизоляции. Папа Римский призвал не отчаиваться.
В сети появилась онлайн-трансляция служения на Пасху христиан западного обряда.
Впервые миллионы католиков отмечают Воскресение Христово в самоизоляции.
Но папа римский Франциск попросил верующих не отчаиваться.
"Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - сказал он.
Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей призвал всех христиан оставаться праздновать Пасху дома из-за пандемии коронавируса.
С таким же посланием обратился к верующим и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
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