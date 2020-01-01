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Католическая Пасха в Ватикане онлайн

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Впервые христиане западного обряда встречают пасхальные праздники в самоизоляции. Папа Римский призвал не отчаиваться.
Папа Римский ведет службу онлайн
Папа Римский ведет службу онлайн
АР
 
В сети появилась онлайн-трансляция служения на Пасху христиан западного обряда.
 
Впервые миллионы католиков отмечают Воскресение Христово в самоизоляции.
 
Но папа римский Франциск попросил верующих не отчаиваться.
 
 "Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - сказал он.
 
 
Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей призвал всех христиан оставаться праздновать Пасху дома из-за пандемии коронавируса.
 
С таким же посланием обратился к верующим и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. 

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Теги: Пасха, Папа Римский
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Источник: korrespondent.net

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