Католическая Пасха в Ватикане онлайн

Впервые христиане западного обряда встречают пасхальные праздники в самоизоляции. Папа Римский призвал не отчаиваться.

В сети появилась онлайн-трансляция служения на Пасху христиан западного обряда.

Впервые миллионы католиков отмечают Воскресение Христово в самоизоляции.

Но папа римский Франциск попросил верующих не отчаиваться.

"Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - сказал он.

С таким же посланием обратился к верующим и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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