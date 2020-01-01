В тюрьме с основателем WikiLeaks произошла вспышка коронавируса

Жизнь Джулиана Ассанжа под угрозой.

В лондонской тюрьме, где ожидает начала слушаний по экстрадиции Джулиан Ассанж, произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Ассанж находится в тюрьме уже год. Об опасности его жизни заявила юрист Стелла Морис, которая с 2015 года встречалась с Ассанжем во время его многолетнего заточения в эквадорском посольстве. Женщина утверждает, что родила от Ассанжа двоих сыновей. Теперь же она требует освободить основателя WikiLeaks, так как последний месяц он испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а в тюрьме выявлен очаг коронавируса.

Как сообщают друзья Ассанжа, один заключенный уже скончался от COVID-19, а несколько охранников слегли с характерными симптомами. Сам Ассанж находится в изоляции и к нему никого не пускают.

Процесс по делу основателя WikiLeaks должен начаться 18 мая, однако, как пишет издание, в свете эпидемии возникли трудности с организацией слушаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав назвал ключевые симптомы COVID.