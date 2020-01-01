Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейских граждан пока не планировать летний отпуск.

Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.

По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.

"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - добавила европейская чиновница.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.

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