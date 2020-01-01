Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

Комментариев: 0
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейских граждан пока не планировать летний отпуск.
 
Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.
 
По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.
 
"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.
 
Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.
 
"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - добавила европейская чиновница.
 
По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.
 
Как сообщалось, коронавирус в Европе еще не достиг своего пика. Это мнение экспертов Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.
 
Параллельно ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе, о чем заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пандемия, Еврокомиссия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь