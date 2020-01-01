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В Иране за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом

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Всего в стране зафиксировано 4474 смерти от Covid-19 .
В Иране вспышка коронавируса идет на спад
В Иране вспышка коронавируса идет на спад
EPA/UPG

Медслужбы Ирана за сутки зафиксировали смерть 117 пациентов с Covid-19. Об этом сообщает в воскресенье турецкое агентство Анадолу.

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Также были зарегистрированы еще 1657 случаев заболевания коронавирусной болезнью, а общее их количество в Иране возросло до 71 686. Общее количество летальных исходов с Covid-19 в Иране достигло 4474. 

3 930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что больше 80% жертв COVID имели сопутствующие заболевания.

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Теги: Иран, коронавирус
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