В Иране за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом
Медслужбы Ирана за сутки зафиксировали смерть 117 пациентов с Covid-19. Об этом сообщает в воскресенье турецкое агентство Анадолу.
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Также были зарегистрированы еще 1657 случаев заболевания коронавирусной болезнью, а общее их количество в Иране возросло до 71 686. Общее количество летальных исходов с Covid-19 в Иране достигло 4474.
3 930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились.
Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.
Напомним, ранее сообщалось, что больше 80% жертв COVID имели сопутствующие заболевания.
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