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Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

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Борис Джонсон продолжит лечение на дому.
Джонсон продолжит лечение дома
Джонсон продолжит лечение дома
EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

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Политик пока не вернется к работе, а продолжит лечение на дому, уточнили в канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц,

Напомним, Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, признался, что обязан медикам жизнью.

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Теги: Борис Джонсон, коронавирус
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