Премьер-министра Великобритании выписали из больницы
Борис Джонсон продолжит лечение на дому.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения коронавируса. Об этом сообщает Sky News.
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Политик пока не вернется к работе, а продолжит лечение на дому, уточнили в канцелярии премьера.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц,
Напомним, Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, признался, что обязан медикам жизнью.
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