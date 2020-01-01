Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

Борис Джонсон продолжит лечение на дому.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Читай также: Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса

Политик пока не вернется к работе, а продолжит лечение на дому, уточнили в канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц,

Напомним, Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, признался, что обязан медикам жизнью.