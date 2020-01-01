Из-за смерти на карантине в Брюсселе начались столкновения с полицией

После смерти молодого человека, который пытался сбежать от полиции, начались протесты.

Молодежь в Брюсселе столкнулась с полицией после того, как молодой человек умер, пытаясь сбежать от полицейского контроля.

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Столкновения привели к 45 арестам к вечеру субботы. Стычки произошли в основном в районе станции метро Clemenceau и Place du Conseil, где расположена ратуша.

19-летний парень ехал на скутере, когда его остановила полиция для проверки. Вместо этого он попытался сбежать, а затем скончался, когда врезался в полицейскую машину, когда ехал по встречной полосе.

Между тем, известие об инциденте заставило выйти на улицу молодых людей, несмотря на запрет. Они столкнулись с усиленным присутствием полиции, после чего началась драка, в которой молодые люди бросали камни, а полиция била их дубинками. Несколько автомобилей были подожжены.

Семья погибшего юноши вмешалась, чтобы призвать к спокойствию.

"Адиль был очень спокойным молодым человеком, всегда улыбающимся и полным жизни", - сказала его тетя. "Его любили все, его семья, его друзья. Он был мальчиком без проблем, диабетом с хрупким здоровьем".

К утру ситуация была урегулирована, начальник полиции Патрик Эвенпул заявил, что ситуация "под контролем", но полиция готова вмешаться, если насилие возобновится.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне в ДТП с участием полиции пострадали пять человек.