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Папа Римский на Пасху призвал ослабить санкции

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Вместо того, чтобы появляться на балконе собора со своей речью, Папа Франциск выступил перед гробом святого Петра, подчеркивая одиночество, с которым столкнулись люди по всему миру из-за карантина.
Папа Римский выступил с политической речью
Папа Римский выступил с политической речью
 
Папа Римский впервые в истории провел пасхальную мессу за закрытыми дверями в почти пустом соборе Святого Петра в Ватикане, призвав мир к глобальной солидарности на фоне пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, сообщает Reuters.
 
Из-за пандемии нынешний формат пасхальных событий в Ватикане изменен и они проходят без публики. Папа заменил свое традиционное обращение к многотысячной толпе интернет-обращением.
 
Вместо того, чтобы появляться на балконе собора со своей речью, Франциск выступил перед гробом святого Петра, подчеркивая одиночество, с которым столкнулись люди по всему миру из-за карантина.
 
 
Папа призвал к немедленному прекращению огня в глобальных конфликтах, прощению долгов развивающимся странам и ослаблению санкций.
 
"Пусть международные санкции будут ослаблены, поскольку они затрудняют странам оказание адекватной поддержки своим гражданам", - сказал Франциск.
 
Папа также предупредил Европейский Союз об угрозе краха, если он не договорится о том, как помочь региону восстановиться.
 
"Европейский Союз сейчас стоит перед эпохальным вызовом, от которого будет зависеть не только его будущее, но и весь мир", - сказал Франциск.
 
Он также помолился за всех пострадавших от вируса.
 
Напомним, что Папа Римский считает пандемию реакцией природы на действия людей.
 
 
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Теги: глобальный экономический кризис, Папа Римский, карантин, санкции, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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