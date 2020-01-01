Папа Римский на Пасху призвал ослабить санкции

Вместо того, чтобы появляться на балконе собора со своей речью, Папа Франциск выступил перед гробом святого Петра, подчеркивая одиночество, с которым столкнулись люди по всему миру из-за карантина.

Папа Римский впервые в истории провел пасхальную мессу за закрытыми дверями в почти пустом соборе Святого Петра в Ватикане, призвав мир к глобальной солидарности на фоне пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, сообщает Reuters.

Из-за пандемии нынешний формат пасхальных событий в Ватикане изменен и они проходят без публики. Папа заменил свое традиционное обращение к многотысячной толпе интернет-обращением.

Вместо того, чтобы появляться на балконе собора со своей речью, Франциск выступил перед гробом святого Петра, подчеркивая одиночество, с которым столкнулись люди по всему миру из-за карантина.