В Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
Драгослава Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.
В Белграде от коронавируса умер сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне", сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источники, знакомые с состоянием здоровья умершего.
67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.
Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.
Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях.
Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.
Напомним, что старший сын президента Сербии Александра Вучича, Данил, заболел коронавирусной инфекцией.
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