В Сербии от коронавируса умер босс наркомафии

Драгослава Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.

В Белграде от коронавируса умер сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне", сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источники, знакомые с состоянием здоровья умершего.

67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.

Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками. Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях. Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране. Напомним, что старший сын президента Сербии Александра Вучича, Данил, заболел коронавирусной инфекцией.