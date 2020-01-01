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В Сербии от коронавируса умер босс наркомафии

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Драгослава Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.
Драгослава Космаяца называли "сербским Аль-Капоне"
Драгослава Космаяца называли "сербским Аль-Капоне"
eurointegration.com.ua
 
В Белграде от коронавируса умер сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне", сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источники, знакомые с состоянием здоровья умершего.
 
67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.
 
Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.
 
Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях.
 
Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.
 
Напомним, что старший сын президента Сербии Александра Вучича, Данил, заболел коронавирусной инфекцией. 
 
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Теги: наркотики, Сербия, мафия, наркомафия
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Источник: korrespondent.net

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