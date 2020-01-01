101-летний британец вылечился от коронавируса

В британских больницах выздоровевших после коронавируса пациентов провожают аплодисментами.

В Великобритании от коронавирусной болезни вылечился 101-летний пациент, пишет BBC.

101-летнего мужчину выписали из больницы в Вустершире спустя две недели после госпитализации.

Тем временем в Плимуте сотрудники одной из больниц провожали выздоровевшую после коронавируса пациентку по имени Сью аплодисментами. Ее выписали из больницы после четырех недель лечения.

А в больницах Донкастера отпраздновали выписку двух пациентов на фоне отсутствия новых госпитализаций в течение последних 24 часов.