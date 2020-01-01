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101-летний британец вылечился от коронавируса

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В британских больницах выздоровевших после коронавируса пациентов провожают аплодисментами.
 
В Великобритании от коронавирусной болезни вылечился 101-летний пациент,  пишет BBC.

101-летнего мужчину выписали из больницы в Вустершире спустя две недели после госпитализации.

Тем временем в Плимуте сотрудники одной из больниц провожали выздоровевшую после коронавируса пациентку по имени Сью аплодисментами. Ее выписали из больницы после четырех недель лечения.

А в больницах Донкастера отпраздновали выписку двух пациентов на фоне отсутствия новых госпитализаций в течение последних 24 часов.

Напомним, что жительница Нидерландов Корнелия Рас в свои 107 лет стала самым пожилым человеком на планете, который вылечился от COVID-19.
 
 
 

 

 
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Теги: Британия, здоровье, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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