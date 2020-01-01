101-летний британец вылечился от коронавируса
В британских больницах выздоровевших после коронавируса пациентов провожают аплодисментами.
В Великобритании от коронавирусной болезни вылечился 101-летний пациент, пишет BBC.
101-летнего мужчину выписали из больницы в Вустершире спустя две недели после госпитализации.
Тем временем в Плимуте сотрудники одной из больниц провожали выздоровевшую после коронавируса пациентку по имени Сью аплодисментами. Ее выписали из больницы после четырех недель лечения.
А в больницах Донкастера отпраздновали выписку двух пациентов на фоне отсутствия новых госпитализаций в течение последних 24 часов.
Напомним, что жительница Нидерландов Корнелия Рас в свои 107 лет стала самым пожилым человеком на планете, который вылечился от COVID-19.
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