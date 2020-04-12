Джонсон записал первое видео после госпитализации

"Сегодня я вышел из больницы, где провел неделю, во время которой сотрудники Национальной службы здравоохранения спасли мою жизнь. Без сомнения трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я им обязан", — заявил Джонсон.

Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников.

"Я видел мужество не только врачей и медсестер, но и всех, уборщиков, поваров, и других медицинских работников — физиологов, рентгенологов, фармацевтов — которые продолжали приходить на работу, постоянно подвергали себя опасности, продолжали рисковать из-за смертельного вируса", — сказал Джонсон.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Он перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению, и лично поблагодарил двух медсестер из Новой Зеландии и Португалии, которые "находились у его кровати 48 часов», когда «все могло измениться в любую сторону".

Он также выразил благодарность всем британцам, которые, несмотря на солнечную и теплую погоду в Британии, соблюдают правила социального дистанцирования.