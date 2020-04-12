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Джонсон записал первое видео после госпитализации

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Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников и перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению.
Первое видеообращение Джонсона после больницы
Первое видеообращение Джонсона после больницы
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы, куда он попал с коронавирусом, публиковал первое видеообращение в своем Twitter с момента госпитализации.
 
Бритнаский премьер поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения за спасение его жизни.
 
"Сегодня я вышел из больницы, где провел неделю, во время которой сотрудники Национальной службы здравоохранения спасли мою жизнь. Без сомнения трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я им обязан", — заявил Джонсон.
 
Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников.
 
"Я видел мужество не только врачей и медсестер, но и всех, уборщиков, поваров, и других медицинских работников — физиологов, рентгенологов, фармацевтов — которые продолжали приходить на работу, постоянно подвергали себя опасности, продолжали рисковать из-за смертельного вируса", — сказал Джонсон.
 
Он перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению, и лично поблагодарил двух медсестер из Новой Зеландии и Португалии, которые "находились у его кровати 48 часов», когда «все могло измениться в любую сторону".
 
Он также выразил благодарность всем британцам, которые, несмотря на солнечную и теплую погоду в Британии, соблюдают правила социального дистанцирования.
 
Напомним, что после выписки из больницы Джонсон проведет некоторое время в загородной резиденции, чтобы полностью восстановиться после болезни.
 
 
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Теги: лечение, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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