Карантин в Брюсселе: Стычки с полицией и водометы

Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.

После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.

Полиция заявила, что вмешалась не сразу, а когда группы молодых людей начали "вооружаться" камнями из строительных площадок в этом районе.

Семья погибшего парня призывает к спокойствию и подчеркивает, что никоим образом не несет ответственности за призывы к протестам. Прокуратура расследует обстоятельства смерти парня.

В Бельгии на время карантина активная деятельность на чистом воздухе разрешена, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.