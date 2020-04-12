Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Карантин в Брюсселе: Стычки с полицией и водометы

Комментариев: 1
Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.
Беспорядки в Бельгии
Беспорядки в Бельгии
 
В Брюсселе 43 человека были арестованы в субботу вечером, 11 апреля, после беспорядков, вспыхнувших несмотря на карантин,  сообщает Politico.
 
Молодые люди бросали камни и куски стекла в полицейских. В какой-то момент человек в балаклаве сделал три выстрела в воздух из пистолета, который он похитил у полицейского. Для разгона протестующих полиция применила водометы.
 
 
Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.
 
После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.
 
Полиция заявила, что вмешалась не сразу, а когда группы молодых людей начали "вооружаться" камнями из строительных площадок в этом районе.
 
Семья погибшего парня призывает к спокойствию и подчеркивает, что никоим образом не несет ответственности за призывы к протестам. Прокуратура расследует обстоятельства смерти парня.
 
В Бельгии на время карантина активная деятельность на чистом воздухе разрешена, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.
 
Напомним, что в Бельгии эксперты говорят о признаках замедления эпидемии коронавируса.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бельгия, беспорядки, эпидемия, Брюссель, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Alexsy    12.04.2020, 21:53
Оценка:  0
Alexsy
Продажные мусора разогнали бадных онижедетей.
Тоталитарная европа.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь