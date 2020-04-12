Коронавирус в Италии: Самый низкий показатель смертности за три недели

За минувшие сутки в Италии зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса, начиная с 19 марта, когда в Италии было зарегистрировано 427 летальных случаев.

Число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 20 тысячам, за последние сутки умер 431 пациент с COVID-19, свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

За минувшие сутки в Италии зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса, начиная с 19 марта, когда в Италии было зарегистрировано 427 летальных случаев.