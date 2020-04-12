Коронавирус в Италии: Самый низкий показатель смертности за три недели
За минувшие сутки в Италии зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса, начиная с 19 марта, когда в Италии было зарегистрировано 427 летальных случаев.
Число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 20 тысячам, за последние сутки умер 431 пациент с COVID-19, свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.
За минувшие сутки в Италии зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса, начиная с 19 марта, когда в Италии было зарегистрировано 427 летальных случаев.
Днем ранее власти сообщили о 619 летальных случаях.
С начала эпидемии от коронавируса в Италии умерли 19 899 человек, общее число случаев заражения достигло 156 363.
За последние 24 часа зафиксировали 1 984 случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число активных случаев достигло 102 253 человек.
Напомним, что карантин и ограничительные меры в Италии, введенные в рамках сдерживания пандемии коронавируса, будут сохраняться до 3 мая.
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