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Зеленский пожелал Джонсону выздоровления

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Украинский лидер приветствовал возвращение премьера Британии домой из больницы, где тот провел неделю из-за коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с возвращением домой из больницы. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Борис Джонсон дома! Мы желаем ему и всем британцам, которые страдают от COVID-19, скорейшего выздоровления. Мы остаемся сильными вместе!" - заявил президент.

 
Ранее Зеленский уже высказывал поддержку британскому премьеру, когда тот попал в больницу, а также после известий о его переводе в реанимацию.
 
Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции.
 
В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию.
 
На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.
 
В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что главу британского правительства выписали из больницы. 
 

 

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 85 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 10,6 тысячи человек скончались.

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Теги: Британия, премьер-министр, Поздравление, Великобритания, Президент Украины, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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