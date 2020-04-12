Зеленский пожелал Джонсону выздоровления
Украинский лидер приветствовал возвращение премьера Британии домой из больницы, где тот провел неделю из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с возвращением домой из больницы. Об этом глава государства написал в Twitter.
"Борис Джонсон дома! Мы желаем ему и всем британцам, которые страдают от COVID-19, скорейшего выздоровления. Мы остаемся сильными вместе!" - заявил президент.
.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020
Ранее Зеленский уже высказывал поддержку британскому премьеру, когда тот попал в больницу, а также после известий о его переводе в реанимацию.
Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции.
В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию.
На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.
В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что главу британского правительства выписали из больницы.
По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 85 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 10,6 тысячи человек скончались.
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