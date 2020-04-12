Зеленский пожелал Джонсону выздоровления

Украинский лидер приветствовал возвращение премьера Британии домой из больницы, где тот провел неделю из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с возвращением домой из больницы. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Борис Джонсон дома! Мы желаем ему и всем британцам, которые страдают от COVID-19, скорейшего выздоровления. Мы остаемся сильными вместе!" - заявил президент.

.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020

Ранее Зеленский уже высказывал поддержку британскому премьеру , когда тот попал в больницу, а также после известий о его переводе в реанимацию.

В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию.

На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что главу британского правительства выписали из больницы.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 85 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 10,6 тысячи человек скончались.

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