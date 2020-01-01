Американский лидер поблагодарил Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей по добыче нефти.

Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Об этом онаписал в Twitter 12 апреля.

"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!" - подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.

В воскресенье Путин, Трамп и Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.

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