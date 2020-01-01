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Трамп назвал "прекрасной" сделку ОПЕК+

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Американский лидер поблагодарил Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей по добыче нефти.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Об этом онаписал в Twitter 12 апреля.
 
"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!" - подчеркнул американский лидер.
 
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.
 
В воскресенье Путин, Трамп и Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.
 

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Теги: нефть, США, Саудовская Аравия, Путин, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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