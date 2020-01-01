COVID-19 в США: число жертв превысило 22 тысячи

Страна занимает лидирующие позиции в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса.

В США растет число смертей от коронавируса

В США число зараженных коронавирусом превысило 555 тысяч человек, скончались более 22 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса на 4.15 понедельника, 13 апреля. В США число зараженных коронавирусом превысило 555 тысяч человек, скончались более 22 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса на 4.15 понедельника, 13 апреля.

За время эпидемии COVID-19 в США заразились 555 398 человек, умерли 22 023 человека и выздоровели 32 988 человек.

Также указано, что в стране было проведено свыше 2,8 миллиона тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что впервые в истории США федеральные власти страны решили одобрить декларацию о введении режима “масштабного бедствия” из-за распространения коронавируса одновременно во всех штатах и округе Колумбия.

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