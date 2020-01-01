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Извержение вулкана Анак-Кракатау попало на видео

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Вулкан в Индонезии начал просыпаться еще вечером 10 апреля. Он выбросил столб пепла на высоту более чем 200 метров, а затем на 500 метров.
 
На острове в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Суматра и Ява, в ночь на субботу, 11 апреля, произошло извержение вулкана Анак-Кракатау. 
 
По данным Вулканологического центра Индонезии, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
 
Спустя полчаса зафиксировали еще один выброс пепла, высотой более 500 метров. Извержение продолжалось 38 минут, а выброс пепла - вплоть до утра субботы.
 
 
 
 
Напомним, в результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году погибли около 36 тысяч человек.
 
В 1927 году на месте катастрофы возник новый вулкан Анак-Кракатау (Сын Кракатау), который сохраняет активность.
 
В декабре 2018 года в ходе его частичного обрушения и последовавшего цунами погибли более 430 человек, около 14 тысяч получили ранения.
 

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, видео, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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