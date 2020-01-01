Извержение вулкана Анак-Кракатау попало на видео

Вулкан в Индонезии начал просыпаться еще вечером 10 апреля. Он выбросил столб пепла на высоту более чем 200 метров, а затем на 500 метров.

На острове в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Суматра и Ява, в ночь на субботу, 11 апреля, произошло извержение вулкана Анак-Кракатау.

По данным Вулканологического центра Индонезии, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.

Спустя полчаса зафиксировали еще один выброс пепла, высотой более 500 метров. Извержение продолжалось 38 минут, а выброс пепла - вплоть до утра субботы.

Напомним, в результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году погибли около 36 тысяч человек.

В 1927 году на месте катастрофы возник новый вулкан Анак-Кракатау (Сын Кракатау), который сохраняет активность.

В декабре 2018 года в ходе его частичного обрушения и последовавшего цунами погибли более 430 человек , около 14 тысяч получили ранения.

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