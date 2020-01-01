Глава МВД Турции объявил об отставке после неудачи с комендантским часом

Президент страны не принял заявление Сулеймана Сойлу, решение которого о 48-часовом запрете на выход из домов привело к огромным очередям у магазинов.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после обострения ситуации из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в Twitter 12 апреля.

"Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями", - отметил Сойлу. Он также.извинился перед жителями страны и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, с 11 апреля в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак был объявлен комендантский час . До 00.00 13 апреля жителям запретили покидать дома.

Жители узнали об ограничениях за несколько часов до их введения и ринулись за продуктами. В соцсетях появились видео, на которых показаны огромные очереди у магазинов.

Это повысило риски распространения инфекции, за что Сойлу подвергся критике.

Президент Турции не одобрил заявление министра. В коммюнике администрации турецкого лидера говорится, что Эрдоган "не счел это требование подходящим" и глава МВД продолжит исполнять свои обязанности. В заявлении подчеркивается, что Сойлу "заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу". Эрдоган указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране. По последним данным университета Джона Хопкинса, в Турции заражены коронавирусом почти 60 тысяч человек, из них 1,1 тысячи скончались и 3,4 тысячи выздоровели. Ранее власти страны ввели комендантский час для лиц младше 20 лет , а также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах и соблюдать дистанцию на улице.

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