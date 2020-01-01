Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава МВД Турции объявил об отставке после неудачи с комендантским часом

Комментариев: 0
Президент страны не принял заявление Сулеймана Сойлу, решение которого о 48-часовом запрете на выход из домов привело к огромным очередям у магазинов.
 
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после обострения ситуации из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в Twitter 12 апреля.
 
"Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями", - отметил Сойлу.
 
Он также.извинился перед жителями страны и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
Напомним, с 11 апреля в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак был объявлен комендантский час. До 00.00 13 апреля жителям запретили покидать дома. 
 
Жители узнали об ограничениях за несколько часов до их введения и ринулись за продуктами. В соцсетях появились видео, на которых показаны огромные очереди у магазинов.
 
Это повысило риски распространения инфекции, за что Сойлу подвергся критике.
 
 
Президент Турции не одобрил заявление министра. В коммюнике администрации турецкого лидера говорится, что Эрдоган "не счел это требование подходящим" и глава МВД продолжит исполнять свои обязанности.
 
В заявлении подчеркивается, что Сойлу "заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу".
 
Эрдоган указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.
 
По последним данным университета Джона Хопкинса, в Турции заражены коронавирусом почти 60 тысяч человек, из них 1,1 тысячи скончались и 3,4 тысячи выздоровели.
 
Ранее власти страны ввели комендантский час для лиц младше 20 лет, а также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах и соблюдать дистанцию на улице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, Турция, видео, отставка, комендантский час, Эрдоган, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь