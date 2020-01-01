Хакеры пытались украсть "антикризисные" деньги в Германии

Киберпреступники намеревались перехватить финансовую помощь, которую немецкое правительство выплачивает предпринимателям из-за коронавирусного кризиса.

В Германии на время коронавирусного кризиса создали отдельный фонд помощи

Мошенники полностью подделали веб-страницу министерства экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, на западе Германии, сообщает DW.

С помощью сфальсифицированного страницы киберпреступники намеревались перехватить финансовую помощь, которую немецкое правительство выплачивает предпринимателям из-за коронавирусного кризиса.

Речь идет о создании в прошлую среду фейковой веб-страницы минэкономики земли, на которой можно было найти формуляр-запрос для получения финансовой помощи предпринимателями на время коронавирусного кризиса. Просители помощи оставляли в анкете свои персональные данные с указанием банковских счетов, на которые могли быть перечислены средства от правительства.

Далее мошенники планировали подавать запросы через настоящую страницу, однако с указанием сфальсифицированных банковских счетов. Тем временем настоящая страница министерства экономики была заблокирована в четверг из-за попытки фишинга той же финансовой помощи для предпринимателей.

Как оказалось, поддельный сайт является точной и полной копией реального сайта. Единственное видимое отличие состоит в наличии анкеты на фальшивом сайте, которую нужно заполнить. Фальшивый сайт находится на сервере в США, а заявитель скрывается за службой анонимизации в Панаме.

В Германии на время коронавирусного кризиса создали отдельный фонд помощи самозанятым лицам и малым предприятиям. Те, кто имеет до пяти наемных работников, получает разовую выплату в девять тысяч евро, а кто имеет до 15 сотрудников - 15 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что деньги из согласованного пакета помощи начнут выделять уже в ближайшие недели, когда экономика стран ЕС погрузится в рецессию.

Ранее в связи с пандемией коронавируса за помощью в Международный валютный фонд обратились более 90 стран.

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