Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВОЗ: Вспышки COVID-19 продлятся до изобретения вакцины

Комментариев: 0
Всем странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии, сообщили в ВОЗ.
Коронавирус может время от времени возникать как грипп
Коронавирус может время от времени возникать как грипп

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.

 
Ранее австралийские ученые заявили, что противопаразитарный препарат Ивермектин может оказаться эффективным при лечении коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, вакцина, ВОЗ, заболевание, заболевания, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь