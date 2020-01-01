В ВОЗ рассказали, что защищает от COVID-19 лучше, чем маски

Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что маска бесполезна, если не соблюдать другие методы защиты от COVID-19.

В случае, если здоровый человек не находится с инфицированным в одном помещении, то его лучше защитит от заражения не медицинская маска на лице, а соблюдение физической дистанции. В ВОЗ также заявили, что использование масок бесполезно, если не соблюдать другие методы защиты. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передают российские СМИ.

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“Если носить только маску и не соблюдать дистанцию, не мыть руки - человек точно заболеет. Тогда маска только причинит вред“, - сказала Вуйнович.

Она также отметила, что если здоровый человек не находится в одном помещении с инфицированным вирусом COVID-19, то маска ему не нужна.

Если он находится в толпе, тогда да, я бы рекомендовала маску. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска,- заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышки COVID-19 продлятся до изобретения вакцины. Всем странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии, сообщили в ВОЗ.

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