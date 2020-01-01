В Китае назвали сроки второй волны COVID-19 в мире

Китайские специалисты считают, что пандемия коронавируса далека до завершения.

Китайские медики-инфекционисты считают, что этим летом человечество не сможет справиться с эпидемией вируса COVID-19. По их прогнозам, новая вспышка коронавируса возможна уже к зиме 2020 года. Об том заявил глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса Чжан Вэньхун, передает китайское издание “Хуаньцюван“.

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“Вспышки уже начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами“, - сказал он.

Он также подчеркнул, что, благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной.

Вэньхун также отметил, что странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложнее всего пережить новую вспышку COVID-19.

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Он также заявил, что контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, что защищает от COVID-19 лучше, чем маски. Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что маска бесполезна, если не соблюдать другие методы защиты от COVID-19.

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