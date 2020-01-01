Число жертв COVID в мире приблизилось к 115 тыс

В мире уже заразились коронавирусом более 1,8 млн человек. При этом от вируса скончались более 114 тыс пациентов.

Всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели

В мире по состоянию на утро 13 апреля зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.

Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в США - свыше 560 тыс. из которых умерли около 22 тыс. и более 32 тыс. выздоровели. Также вслед за США следуют Испания, где количество заражений составляет более 166 тыс. и Италия - 156 тыс. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.

Как отмечается, всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели.

Ранее Великобритании предрекли самый мрачный сценарий эпидемии в Европе. Эксперты одного из крупнейших благотворительных фондов мира считают, что именно Британия может серьезнее других европейских стран пострадать от коронавируса.

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