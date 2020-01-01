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Авария на Аполлоне-13: появились оцифрованные фото

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Полвека назад взрыв на борту космического корабля поставил под угрозу жизни трех астронавтов на пути к Луне.
50 лет аварии на Аполлоне-13
50 лет аварии на Аполлоне-13
NASA/Andy Saunders
 
К полувековой годовщине аварии на корабле Аполлон-13 специалист NASA опубликовал оцифрованные снимки из космического корабля. Об этом сообщает Русская Служба BBC.
 
Взрыв на борту корабля, летящего к Луне, подверг серьезной угрозе жизни трех астронавтов.
 
Специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс создал достаточно улучшенные фотографии, изначально сделанные на 16-миллиметровой кинопленке.
 
Аполлон-13 должен был стать третьим космическим кораблем с экипажем, севшим на лунной поверхности. Но взрыв в модуле привел к утечке кислорода.
 
Астронавты облетели Луну и вернулись на Землю в неотапливаемом модуле с ограниченным запасом питьевой воды. Экипаж благополучно приводнился в Тихом океане.
 
 
 
Также Корреспондент писал, что в NASA представили план освоения Луны.
 
 

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Теги: космос, США, NASA, Луна, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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