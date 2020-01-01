Авария на Аполлоне-13: появились оцифрованные фото
Полвека назад взрыв на борту космического корабля поставил под угрозу жизни трех астронавтов на пути к Луне.
К полувековой годовщине аварии на корабле Аполлон-13 специалист NASA опубликовал оцифрованные снимки из космического корабля. Об этом сообщает Русская Служба BBC.
Взрыв на борту корабля, летящего к Луне, подверг серьезной угрозе жизни трех астронавтов.
Специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс создал достаточно улучшенные фотографии, изначально сделанные на 16-миллиметровой кинопленке.
Аполлон-13 должен был стать третьим космическим кораблем с экипажем, севшим на лунной поверхности. Но взрыв в модуле привел к утечке кислорода.
Астронавты облетели Луну и вернулись на Землю в неотапливаемом модуле с ограниченным запасом питьевой воды. Экипаж благополучно приводнился в Тихом океане.
Cмотрите фотогалерею: Авария на Аполлоне-13: появились оцифрованные фото
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