Авария на Аполлоне-13: появились оцифрованные фото

Полвека назад взрыв на борту космического корабля поставил под угрозу жизни трех астронавтов на пути к Луне.

50 лет аварии на Аполлоне-13 NASA/Andy Saunders

К полувековой годовщине аварии на корабле Аполлон-13 специалист NASA опубликовал оцифрованные снимки из космического корабля. Об этом сообщает Русская Служба BBC

Взрыв на борту корабля, летящего к Луне, подверг серьезной угрозе жизни трех астронавтов.

Специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс создал достаточно улучшенные фотографии, изначально сделанные на 16-миллиметровой кинопленке.

Аполлон-13 должен был стать третьим космическим кораблем с экипажем, севшим на лунной поверхности. Но взрыв в модуле привел к утечке кислорода.

Астронавты облетели Луну и вернулись на Землю в неотапливаемом модуле с ограниченным запасом питьевой воды. Экипаж благополучно приводнился в Тихом океане.

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