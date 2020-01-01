Выпавшего из окна 15-го этажа мужчину оштрафуют за нарушение карантина
В Москве в воскресенье, 12 апреля, мужчина решил сделать селфи на подоконнике в квартире на 15 этаже. В итоге он не удержался и сорвался вниз, в последний момент успев зацепиться за край карниза, пишут российские СМИ.
36-летний москвич пришел в гости к знакомой и решил сделать эффектное фото на подоконнике. Он сорвался с высоты 15-го этажа, но смог зацепиться за карниз. Хозяйка квартиры держала его за руки, но втянуть не смогла.
О происшествии в полицию сообщили очевидцы.
Правоохранители прибыли по вызову и спасли гражданина. Пару доставили в отделение, где выяснилось, что мужчина, живущий в соседнем доме, нарушил самоизоляцию.
"Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции", - сообщили в полиции.
Напомним, что в Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина.
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