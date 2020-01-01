Выпавшего из окна 15-го этажа мужчину оштрафуют за нарушение карантина

Полицейские спасли жизнь москвичу, сорвавшемуся из окна высотки, а потом сразу же оштрафовали за то, что он нарушил режим самоизоляции.

В Москве в воскресенье, 12 апреля, мужчина решил сделать селфи на подоконнике в квартире на 15 этаже. В итоге он не удержался и сорвался вниз, в последний момент успев зацепиться за край карниза, пишут российские СМИ.

36-летний москвич пришел в гости к знакомой и решил сделать эффектное фото на подоконнике. Он сорвался с высоты 15-го этажа, но смог зацепиться за карниз. Хозяйка квартиры держала его за руки, но втянуть не смогла.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Правоохранители прибыли по вызову и спасли гражданина. Пару доставили в отделение, где выяснилось, что мужчина, живущий в соседнем доме, нарушил самоизоляцию.

"Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина.

Как сообщалось ранее, Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet