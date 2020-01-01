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Нарушивших карантин водителей избивают полицейские

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Индийские полицейские унижают и избивают нарушителей самоизоляции. Те в долгу не остаются - одному из стражей порядка в отместку отрубили руку.
Индийские полицейские в шлемах с изображением вируса SARS-CoV-2
Индийские полицейские в шлемах с изображением вируса SARS-CoV-2
AP

В Индии полиция применяет весьма жесткие меры к нарушителям карантина. Так, нередки случаи избиения правоохранителями водителей, которые выехали из дома без уважительной причины, пишет South China Morning Post.

Полиция также заставляла граждан, покидавших дома во время карантина, в качестве наказания приседать и подпрыгивать. 

Однако нарушители в долгу не остаются. В воскресенье, 12 апреля, полиция штата Пенджаб сообщила о том, что были арестованы девять человек, нарушивших карантин.

Они передвигались на автомобиле и были остановлены на пропускном пункте. Люди отказались возвращаться домой и, чтобы продолжить свой путь, на своем транспортном средстве протаранили специальное заграждение.

Во время стычки с полицейскими один из нарушителей мечом отрубил руку полицейскому. Также ранения получили шесть сотрудников полиции.

Как сообщалось ранее, в Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина.

Также мы писали, что Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса. 

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Теги: Индия, полиция, избиение, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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