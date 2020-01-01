В Чехии ослабили карантинные ограничения

В Чехии расширили круг лиц, которым можно не надевать защитные маски, а также разрешили работать ряду магазинов.

Власти Чехии продлили действие чрезвычайного положения до 30 апреля, но при этом ввели ряд послаблений, в частности – новые исключения из правила обязательного ношения масок. Об этом сказал министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщает Радио Свобода в понедельник, 13 апреля.

Указано, что теперь защитные маски можно не надевать водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства, водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине, детям до двух лет, людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.

Также с 9 апреля в Чехии разрешили возобновить работу велосипедных магазинов и мастерских по ремонту велосипедов, магазинам товаров для дома и садоводства, а также строительных материалов.

Власти планируют открыть больше магазинов в течение следующей недели, однако пока не уточняет, какие именно.

По данным Минздрава Чехии, по состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 5991 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 138 летальных. 464 человека выздоровели.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 114 тысяч человек, выздоровели более 423 тысяч.

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