Медсестра расплакалась после смерти пациента

По словам медработника, тяжелее всего говорить с родными пациентов, которых не удалось спасти.

Медсестра из Нью-Йорка, США, записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице для больных COVID-19. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Так, 35-летняя Дэниэль Шмолл, медсестра отделения неотложной помощи записала ролик в своем гостиничном номере после долгой смены.

"Сегодня был трудный день, по-настоящему трудный день. Это чересчур, такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, как пациенты умирают", - рассказала Шмолл.

Она добавила, что не смогла сдержать слез после смены и всю дорогу домой проплакала.

Ранее сообщалось, что пациентка с COVID-19 записала видео из больницы.

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