ООН потребовала запретить торговлю дикими животными

Торговлю требуют запретить, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в будущем.

Секретарь Конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема заявила, что необходимо запретить торговлю дикими животными, чтобы в будущем предотвратить новые вспышки коронавирусной инфекции. Она утверждает, что покупка и продажа диких животных на рынках может стать “угрозой для здоровья людей, а также для тех видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения“. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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“Мы знаем, что за последние 60 лет большинство новых заболеваний, которые передаются от животного человеку, появилось в результате деятельности человека“, - сказала она.

Напомним, ранее Китай официально перестал считать собак съедобными животными. Подобное распоряжение выпустило Министерство сельского хозяйства, в котором говорится, что собак теперь не рассматривают в качестве домашнего скота.

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