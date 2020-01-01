В Африке обезьян закрыли на карантин из-за COVID-19

Еще ранее союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров.

В Африке на карантин закрыли заповедники с человекоподобными обезьянами - гориллами и орангутанами, сообщает BBC News Україна.

Главный ветеринар организации Gorilla Doctors Кирстен Джиларди отметила, что подтвержденных фактов заражения горных горилл нет. Но поскольку они восприимчивы к возбудителям человеческих болезней, у животных могут быть респираторные заболевания.

Ученые и сотрудники нацпарков точно не знают, как коронавирус будет воздействовать на обезьян. Профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса говорит, что влияние COVID-19 на горилл может быть непредсказуемым, а его коллеги предупреждают о возможной опасности для орангутанов.

"Эта болезнь может быть смертельной для орангутанов, которые и так находятся под угрозой. Мы не можем этим рисковать", - сказала глава фонда Orangutan Appeal UK Сьюзен Шиворд.

Еще до объявления вспышки коронавируса пандемией международный союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров и ограничить посещения заповедников.

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