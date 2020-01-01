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В Африке обезьян закрыли на карантин из-за COVID-19

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Еще ранее союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров.
Гориллы находятся в зоне риска
Гориллы находятся в зоне риска
Higashiyama Zoo and Botanical Gardens
 
В Африке на карантин закрыли заповедники с человекоподобными обезьянами - гориллами и орангутанами, сообщает BBC News Україна.
 
Главный ветеринар организации Gorilla Doctors Кирстен Джиларди отметила, что подтвержденных фактов заражения горных горилл нет. Но поскольку они восприимчивы к возбудителям человеческих болезней,  у животных могут быть респираторные заболевания.
 
Ученые и сотрудники нацпарков точно не знают, как коронавирус будет воздействовать на обезьян. Профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса говорит, что влияние COVID-19 на горилл может быть непредсказуемым, а его коллеги предупреждают о возможной опасности для орангутанов.  
 
"Эта болезнь может быть смертельной для орангутанов, которые и так находятся под угрозой. Мы не можем этим рисковать", - сказала глава фонда Orangutan Appeal UK Сьюзен Шиворд.
 
Еще до объявления вспышки коронавируса пандемией международный союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров и ограничить посещения заповедников.
 
Как сообщалось, одна из тигриц, живущих в нью-йоркском зоопарке Бронкса, заразилась коронавирусом COVID-19.
 
Ранее в китайском Ухане выявили коронавирус у 15% кошек. Вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

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Теги: Африка, Коронавирус, горилла
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Источник: korrespondent.net

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