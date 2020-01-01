Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе
Храмы в Италии сейчас закрыты, а богослужение Папы Франциска в Пасхальное воскресенье транслировалось в прямом эфире.
Всемирно известный тенор Андреа Бочелли дал пасхальный концерт в пустом Миланском соборе Дуомо. Его выступление транслировалось в прямом эфире для миллионов людей, сообщает AFP.
"Благодаря музыке, которая транслируется в прямом эфире и объединяет миллионы сложенных рук по всему миру, мы обнимем пульсирующее сердце этой раненой Земли", - сказал Бочелли перед концертом.
Концерт "Музыка ради надежды" транслировался в YouTube в воскресенье, 12 апреля.
Регион Ломбардия, столицей которого является Милан, наиболее сильно пострадал от коронавируса - уже более 9 тысяч человек умерли.
Ранее сообщалось, что Папа Римский возглавит крестный ход без прихожан.
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