Более 250 украинцев "застряли" во Вьетнаме из-за пандемии

Поскольку границы закрыли в связи в пандемией коронавируса, 250 наших граждан не могут выехать из Вьетнама.

Во Вьетнаме находятся 250 украинцев, которые не могут выехать из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Дипломаты рассказали о двух украинцах, которые из Индонезии прилетели во Вьетнам и вынуждены были 14 дней находиться на карантине в изоляции. Сейчас посольство решает вопрос о продлении их срока пребывания в этой стране.

"В похожей ситуации находятся еще около 250 украинцев. У многих заканчивается или уже закончился этот срок, есть много других проблемных вопросов, но посольство над ними работает", - говорится в сообщении.

Как известно, Вьетнам принял эффективные меры в борьбе с коронавирусом и, несмотря на общую границу с Китаем, добился значительных результатов.

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