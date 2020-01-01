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Более 250 украинцев "застряли" во Вьетнаме из-за пандемии

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Поскольку границы закрыли в связи в пандемией коронавируса, 250 наших граждан не могут выехать из Вьетнама.
Во Вьетнаме застряли украинцы
Во Вьетнаме застряли украинцы
politeka.net
 
Во Вьетнаме находятся 250 украинцев, которые не могут выехать из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. 
 
Дипломаты рассказали о двух украинцах, которые из Индонезии прилетели во Вьетнам и вынуждены были 14 дней находиться на карантине в изоляции. Сейчас посольство решает вопрос о продлении их срока пребывания в этой стране. 
 
"В похожей ситуации находятся еще около 250 украинцев. У многих заканчивается или уже закончился этот срок, есть много других проблемных вопросов, но посольство над ними работает", - говорится в сообщении.
 
Как известно, Вьетнам принял эффективные меры в борьбе с коронавирусом и, несмотря на общую границу с Китаем, добился значительных результатов.
 
Ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину.

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Теги: МИД Украины, Вьетнам, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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