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В Афганистане отпустили сотни пленных талибов

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Всего в рамках соглашения власти Афганистана намерены освободить около полторы тысячи талибов.
Власти Афганистана начали отпускать талибов
Власти Афганистана начали отпускать талибов

Власти Афганстана освободили из тюрем 361 члена террористической группировки "Талибан", сообщил представитель Совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал в Twitter в понедельник, 13 апреля.

Заключенные талибы освобождены из тюрьмы Баграм в рамках указа президента от 11 марта.

Всего власти планируют отпустить 1,5 тысячи членов радикального движения.

Ранее "Талибан" отпустила 20 пленных и передал их Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре.

Напомним, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны долго не могли договориться об освобождении пленных.

 

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Теги: Афганистан, Талибан, Пленные
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Источник: korrespondent.net

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