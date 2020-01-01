В Афганистане отпустили сотни пленных талибов

Всего в рамках соглашения власти Афганистана намерены освободить около полторы тысячи талибов.

Власти Афганстана освободили из тюрем 361 члена террористической группировки "Талибан", сообщил представитель Совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал в Twitter в понедельник, 13 апреля.

Заключенные талибы освобождены из тюрьмы Баграм в рамках указа президента от 11 марта.

Всего власти планируют отпустить 1,5 тысячи членов радикального движения.

Ранее "Талибан" отпустила 20 пленных и передал их Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре.

Напомним, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны долго не могли договориться об освобождении пленных.

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