Певец Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известный певец заявил, что тест на коронавирус у него показал положительный результат. Артист призвал всех соблюдать самоизоляцию.

Российский певец и продюсер Стас Михайлов заявил, что заразился COVID-19. До этого он утверждал, что переболел двухсторонней пневмонией. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram-аккаунте.

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“Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат“, - написал Михайлов в соцсети.

Он отметил, что “лучшим на сегодня“ является самоизоляция.

“Мы должны думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом! Берегите себя и оставайтесь дома!“, - призвал артист.

То, что у 50-летнего Михайлова действительно был коронавирус, подтвердил тест Роспотребнадзора.

Также сообщалось, что семья из 17 человек заразилась коронавирусом после того, как побывали на похоронах своей родственницы. Один человек уже скончался.

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