В Германии выздоровели более половины зараженных COVID-19

Большинство немцев не хотят ослабления карантинных ограничений, а 12% даже согласны с возможным усилением мер.

В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом COVID-19. Согласно данным, обнародованным в понедельник, 13 апреля, Институтом имени Роберта Коха (RKI), в стране зарегистрировано 123 016 инфицированных – на 2537 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 64 300 человек – на 4,5 тысячи больше, чем днем ранее.

Число пациентов, умерших в Германии от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 126 и достигло 2799 человек.

По данным RKI, число инфицированных и количество летальных исходов в ФРГ снижается третий день подряд. В то же время данные могут быть неполными из-за задержек с поступлением информации за минувшие выходные.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 апреля проведет телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия в борьбе с эпидемией. Одной из тем будет возможность смягчения введенных ограничений.

Между тем большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений. Как свидетельствуют результаты соцопроса института YouGov, 44% респондентов поддерживают их удлинение и после 19 апреля, когда в большинстве земель ФРГ завершаются школьные пасхальные каникулы, а 12% согласны с возможным усилением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, и только 8% выступает за их полную отмену.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 114 тысяч человек, выздоровели более 423 тысяч.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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