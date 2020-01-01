В Нидерландах COVID-19 заражены более 6 тыс медиков
Правительство Нидерландов сообщило, что в стране наблюдается рост числа подтвержденных случаев COVID-19 среди медицинских работников. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, рост случаев среди медиков связан с увеличением тестирования на коронавирус. Об этом сообщает CNN.
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На сегодняшний день в стране зарегистрировано 25 587 случаев COVID-19. Около 26% из них – медики.
“С недавнего времени медицинские работники могут проходить тестирование вне больницы, если у них есть жалобы на здоровье. Первые последствия этого видны в отчетах“, - говорится в сообщении.
В институте отметили, что количество случаев заражения, связанных с медицинским персоналом, значительно варьируется в зависимости от региона и местной политики тестирования. Так, 56% всех зараженных вирусом COVID-19 в провинции Гронинген были работниками здравоохранения.
Напомним, ранее в Нидерландах выздоровела заразившаяся коронавирусом 107-летняя женщина. Нидерландка заразилась коронавирусом в церкви. В прошлом месяце ее доставили в госпиталь. Женщина - самый пожилой человек, который вылечился от опасной инфекции.
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