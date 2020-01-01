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В Северной Корее до сих пор не выявили инфицированных COVID-19

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В КНДР будут и дальше укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения пандемии.
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи

Власти Северной Кореи до сих пор не выявили ни одного случая коронавируса COVID-19. Об этом говорится в докладе правительства страны, представленном 3-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) республики, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 13 апреля.

"В области здравоохранения в общегосударственном масштабе интенсивно провели медицинское наблюдение и работу по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, и в нашей стране до сих пор не найден ни один зараженный", – говорится в докладе.

Отмечается, что власти будут и дальше вести "содержательную работу по упрочению материально-технической базы, непрерывно укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения COVID-19, ставя во главу угла безопасность жизни народа".

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи на состоявшемся в минувшие выходные под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

На начало апреля, по данным ЦТАК, около 500 человек оставались на карантине по всей КНДР. Около 2, 2 тыс. граждан Северной Кореи и два иностранца оставались в изоляции.

Ранее СМИ сообщили, что власти Северной Кореи тайно запросили международную помощь для борьбы с пандемией COVID-19. Еще в январе 590 человек были протестированны на COVID-19, которые приехали в КНДР из-за рубежа. Все тесты якобы показали отрицательные результаты.

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Теги: Северная Корея, эпидемия, пандемия, КНДР, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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