В Северной Корее до сих пор не выявили инфицированных COVID-19

В КНДР будут и дальше укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения пандемии.

Власти Северной Кореи до сих пор не выявили ни одного случая коронавируса COVID-19. Об этом говорится в докладе правительства страны, представленном 3-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) республики, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 13 апреля.

"В области здравоохранения в общегосударственном масштабе интенсивно провели медицинское наблюдение и работу по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, и в нашей стране до сих пор не найден ни один зараженный", – говорится в докладе.

Отмечается, что власти будут и дальше вести "содержательную работу по упрочению материально-технической базы, непрерывно укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения COVID-19, ставя во главу угла безопасность жизни народа".

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи на состоявшемся в минувшие выходные под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

На начало апреля, по данным ЦТАК, около 500 человек оставались на карантине по всей КНДР. Около 2, 2 тыс. граждан Северной Кореи и два иностранца оставались в изоляции.

Ранее СМИ сообщили, что власти Северной Кореи тайно запросили международную помощь для борьбы с пандемией COVID-19. Еще в январе 590 человек были протестированны на COVID-19, которые приехали в КНДР из-за рубежа. Все тесты якобы показали отрицательные результаты.

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