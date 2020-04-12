Коронавирус: ученые назвали социальную дистанцию в два метра недостаточной

Вирусные частицы могут перемещаться по воздуху более чем на четыре метра, выяснили американские ученые.

Дистанция в два метра не защищает от коронавируса cont.ws

Коронавирусная инфекция может перемещаться по воздуху более чем на четыре метра. Об этом со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США пишет nypost.com в понедельник, 13 апреля.

Отметим, что ВОЗ рекомендует соблюдать социальную дистанцию в два метра. Теперь же доклад, основанный на исследованиях Академии военно-медицинских наук в Пекине, по-видимому, подтверждает опасения, что 1,5-2 метра социальной дистанции могут быть недостаточными, а вирус может распространяться на четыре метра.

Как заявили китайские медики из Уханя, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это значит, что врачи могут переносить вирус через подошвы своей обуви.

При этом больничными предметами, на поверхностях которых было обнаружено максимальное количество вируса, стали компьютерные мышки, мусорные баки и перила кроватей.

Напомним, что в Канаде используют столетний метод лечения против COVID-19. Преимущество пассивной иммунизации заключается в том, что не нужно разрабатывать лекарство от COVID-19 в лаборатории - эту работу уже делает иммунная система доноров.

Также сообщалось, что ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус. Выявленные южнокорейскими учеными 38 антител могут быть применены для лечения заразившихся коронавирусом.

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