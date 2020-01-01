Борис Джонсон вылечился от COVID-19
Британский премьер перед выпиской сдал повторный тест на коронавирус и он дал отрицательный результат.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выздоровел от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского правительства в понедельник, 13 апреля.
"Это стандартная практика в больницах - делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался негативным", - сказал представитель премьера, имея в виду тестирование на COVID-19 перед выпиской.Теперь же Джонсон находится в загородной резиденции Chequers, куда приехал сразу же после выписки из больницы накануне.
Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции. В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию.
На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб. В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что главу британского правительства выписали из больницы.
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