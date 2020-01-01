Борис Джонсон вылечился от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выздоровел от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского правительства в понедельник, 13 апреля.

"Это стандартная практика в больницах - делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался негативным", - сказал представитель премьера, имея в виду тестирование на COVID-19 перед выпиской.

Теперь же Джонсон находится в загородной резиденции Chequers, куда приехал сразу же после выписки из больницы накануне.