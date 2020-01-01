На передовой. Почему болеет так много медиков

Тысячи медработников заразились коронавирусом по всему миру, число умерших врачей неуклонно растет, в Украине тоже болеет все больше медиков.

Несмотря на защитные костюмы и маски все больше медиков заражаются коронавирусом во всем мире. Украина – не исключение. По данным Минздрава, на 10 апреля в Украине заразилось 334 медицинских работника, сейчас эта цифра еще больше.

При этом многие медики просто увольняются, хотя государство и обещает им доплаты.

Причины

По мнению специалистов, главная причина такой ситуации - концентрация вируса вокруг медработников.

После попадания в организм вирус поражает клетки и начинает репродуцировать сам себя, создавать собственные копии. Эти копии накапливаются в организме человека в течение последующих нескольких дней, усугубляя состояние больного.

Чем выше концентрация вируса, тем тяжелее форма связанного с ним заболевания и тем более заразным является пациент.

Медики находятся в непосредственной близости к инфицированным и подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах.

По данным ВОЗ, один из пациентов в китайском Ухане, которому делали плановую операцию, заразил 14 медработников, хотя в тот момент у него еще не было симптомов коронавируса.

Самые большие риски

По данным ВОЗ, среди зараженных коронавирусом доля медиков составляет около20%.

В Италии, например, когда общее число заболевших в стране равнялось 120 тысячам, среди медиков коронавирусом заразились более 6200 человек.

В Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных.

В Нидерландах заразились более 6 тысяч медиков, всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 25 тысяч 587 случаев COVID-19. То есть около 26% из всех заболевших - медицинские работники. В частности, больше половины всех зараженных коронавирусом в провинции Гронинген были работниками здравоохранения.

В Беларуси подтвердили заражение 300 медицинских работников.

Проблема с защитой

Во Франции врачи подали в суд на правительство за то, что оно, по их словам, не распорядилось о наращивании производства медицинских масок, что поставило под угрозу самих медиков.

В Британии исполнительный директор конфедерации работников здравоохранения Нил Диксон заявил, что нехватка средств защиты подрывает доверие врачей и медсестер к системе.

Ситуация в Украине

10 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине заболели 334 медицинских работника.

“Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - говорит министр. Но украинские медики все равно жалуются на нехватку защиты.

Только за 12 апреля коронавирус подтвердили у 85 медицинских сотрудников.

Только в Винницкой области заразились коронавирусом 79 медиков. В Винницкой ОГА такую статистику объяснили нарушением врачами личной и производственной дисциплины.

Врачи Козовского района Тернопольской области заявили, у них недостаточно средств защиты. Свое обращение опубликовали в соцсетях. Вся тамошняя районная больница – на карантине. Потому что родственники одного из врачей заразились коронавирусом. Медики просят помощи у волонтеров. И подобных обращений уже десятки.

В Житомире врачи инфекционного отделения полным составом написали заявления на увольнение.

"Медики увольняются и пишут заявления за свой счет почему, потому что у них нет элементарной защиты, которую они надевают, чтобы прийти на работу, чтобы контактировать с пациентом. Это очень естественный инстинкт самосохранения", – считает исполнительный директор фонда Пациенты Украины Инна Иваненко.

Почти весь младший медперсонал Запорожской областной инфекционной больницы также написал заявления на увольнение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за средства Фонда борьбы с коронавирусом планируют застраховать медработников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Также в Украине принят закон о доплате в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных коронавирусом.