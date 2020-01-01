Умер заразившийся в больнице COVID-19 актер Морис Барье

Актер, снимавшийся с Аленом Делоном, Пьером Ришаром, Жераром Депардье, умер после инфицирования в госпитале коронавирусом на 88 году жизни.

Барье начал сниматься в 1966 году Twitter

Французский актер Морис Барье, заразившийся коронавирусом, скончался в возрасте 87 лет в ночь на 12 апреля в больнице города Монбар, пишет France Info.

Супруга знаменитости рассказала, что Барье месяц лечился в больнице. У мужчины были проблемы с легкими.

Племянник актера Жереми Манесс добавил, что Барье заразился коронавирусом в лечебном учреждении.

Кинодебют Мориса Барье состоялся в 1966 году. В картине режиссера Роберто Росселлини Захват власти Людовиком ХIV он сыграл Д'Артаньяна.

Барье снимался с такими актерами, как Ален Делон, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Жан Рошфор в фильмах Беглецы, Возвращение Мартина Герра, Двое в городе и в других.

Как мы писали ранее, известный математик умер от коронавируса. Он был известен тем, что создал игру Жизнь и сформулировал гипотезу чудовищного вздора.

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