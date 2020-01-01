Торнадо в США: 18 погибших

Смерч пронесся по штатам Миссисипи, Луизиана и Алабама, там объявили режим чрезвычайной ситуации.

В результате торнадо на юге США погибли 18 человек

Жертвами торнадо в южных штатах США стали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает телеканал ABC в понедельник, 13 апреля.

Наибольший ущерб нанесен Миссисипи, из-за непогоды в этом штате погибли 11 человек. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Джорджии, один человек погиб в Арканзасе. Не менее 14 человек госпитализированы в Теннесси. В штате Луизиана повреждены до трех сотен домов, но информации о жертвах пока не поступало.

Отмечается, что смерч и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную Каролину и Северную Каролину. Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама объявили режим ЧС. Около 750 тысяч человек остались без энергоснабжения.

Напомним, что еще утром сообщалось о шести жертвах торнадо в США. Американские власти приняли решение несмотря на эпидемию коронавируса не закрывать убежища.

Предыдущий торнадо пронесся в США в начале марта. Смерч в Теннесси разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.

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