В Нидерландах уничтожили 400 млн цветов из-за коронавируса

Сотрудники цветочных компаний утилизировали, в частности, 140 миллионов тюльпанов, поскольку на них резко упал спрос из-за COVID-19.

Цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за снижения на них спроса из-за пандемии коронавируса, пишет New York Times.

Среди уничтоженных цветов - 140 миллионов голландских тюльпанов, отметил менеджер по продажам конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.

"Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов", - заявил он.

Помимо этого, страна не досчитается несколько десятков миллионов долларов из-за отсутствия туристов, которые приезжали полюбоваться тюльпановыми полями.

Напомним, что пасхальный концерт Бочелли, который из-за карантина прошел в пустом соборе, набрал рекордное количество просмотров.

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