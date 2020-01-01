В Британии три дня подряд падает смертность от COVID

Общее число жертв коронавирусной инфекции превысило 11 тысяч. Однако третьи сутки отмечается спад заболеваемости.

В Великобритании уже третий день подряд снижается число смертей от коронавируса, о чем сообщил Минздрав королевства.

Так, за сутки число летальных исходов увеличилось на 717, общее количесвто жертв заболевания превысило 11,3 тысяч.

"Из 290 720 человек, у которых были взяты анализы, у 88 621 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 12 апреля 11 329 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно о 737 новых смертях, в субботу сообщалось о 900 летальных исходах, в пятницу - о 980. Несмотря на снижение показателей смертности, власти аккуратны в своих оценках ситуации.

Так, предполагалось, что пик заболеваемости может прийтись на Пасху, которую католики и протестанты отмечали накануне. Однако позже предполагаемая дата была сдвинута. Ожидается, что пик может быть достигнут в ближайшие дни.

Жесткий карантин в королевстве ввели 23 марта в целях борьбы с распространением болезни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet