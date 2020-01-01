Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В штате Нью-Йорк уже более 10 тысяч жертв COVID

Комментариев: 0
Не смотря на высокую смертность от коронавируса в Штате, число поступлений в больницы стало снижаться.
Число жертв COVID в штате превысило 10 тысяч
Число жертв COVID в штате превысило 10 тысяч
 
В США в штате Нью-Йорк число жертв коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч, о чем заявил губернатор штата Эндрю Куомо, пишет ТАСС.
 
"Число умерших (12 апреля) составило 671. <...> (Общее) число умерших возросло до 10 056", - сказал Куомо.
 
Стоит отметить, что в то же время количество пациентов, принятых в больницы Нью-Йорка с заражением коронавирусом, начало снижаться в последние дни. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио, выступая на одном из телеканалов.
 
"Число лиц, принятых в больницы с диагнозом "заражение коронавирусом", сократилось за период с 10 по 11 апреля с 463 до 383", - отметил он. 
 
"Это действительно значительное снижение", - подчеркнул мэр.
 
Более того, число лиц, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за тот же период снизилось с 857 до 835. 
 
"Коронавирус глубоко проник в наш город и мы должны действовать совместно для того, чтобы победить его", - обратился де Блазио в американцам.
 
Отметим, что ранее губернатор Нью-Йорка объявил о взятии коронавируса под контроль.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Нью-Йорк, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь