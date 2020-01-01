В штате Нью-Йорк уже более 10 тысяч жертв COVID
Не смотря на высокую смертность от коронавируса в Штате, число поступлений в больницы стало снижаться.
В США в штате Нью-Йорк число жертв коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч, о чем заявил губернатор штата Эндрю Куомо, пишет ТАСС.
"Число умерших (12 апреля) составило 671. <...> (Общее) число умерших возросло до 10 056", - сказал Куомо.
Стоит отметить, что в то же время количество пациентов, принятых в больницы Нью-Йорка с заражением коронавирусом, начало снижаться в последние дни. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио, выступая на одном из телеканалов.
"Число лиц, принятых в больницы с диагнозом "заражение коронавирусом", сократилось за период с 10 по 11 апреля с 463 до 383", - отметил он.
"Это действительно значительное снижение", - подчеркнул мэр.
Более того, число лиц, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за тот же период снизилось с 857 до 835.
"Коронавирус глубоко проник в наш город и мы должны действовать совместно для того, чтобы победить его", - обратился де Блазио в американцам.
Отметим, что ранее губернатор Нью-Йорка объявил о взятии коронавируса под контроль.
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